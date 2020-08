Da Super Shark allo Squalo: ecco 5 film per un'estate ad alta tensione

Questa sera su Cielo va in onda Super Shark, film del 2011 dedicato ad un temibilissimo squalo preistorico che semina il terrore tra le genti di un villaggio turistico. Nel corso dei secoli si è evoluto ed ora riesce addirittura a stare sulla terraferma. Solo la biologa marina Kate Carmichael può fermarlo.

Se pensiamo ad un film dedicato al pericolosissimo predatore marino che nel corso degli anni ha terrorizzato intere generazioni di spettatori, non possiamo che parlare de Lo Squalo, film del 1975 di Steven Spielberg definito dall'American Film Institute come il "più spaventoso di tutti i tempi".

Alla lista non può mancare nemmeno Blu Profondo, il thriller del 1999 in cui una biologa marina e la sua squadra di ricercatori diventano preda di un branco di squali mako, che sono stati sottoposti a vari esperimenti al fine di cercare una cura contro l'Alzheimer.

Un altro film da aggiungere alla lista e The Reef, un horror movie del 2010 in cui un gruppo di giovani australiani partano per una spensierata vacanza in barca a vela. Improvvisamente l'imbarcazione si capovolge e i ragazzi sono costretti a fare i conti le acque infestate da squali.

Infine vi consigliamo Open Water, un film del 2003, ispirato a fatti realmente accaduti che narra le vicende di una coppia che partecipa ad un'immersione subacquea di gruppo. Il loro incubo ha inizio quando per un errore di conteggio vengono abbandonati nelle acque dell'Oceano Atlantico tra meduse, barracuda e orribili squali assassini.

Per accendere il vostro interesse, date un'occhiata a queste immagini dell'incontro con lo squalo più grande del mondo.