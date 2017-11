Super-Normal: a Netflix i diritti della commedia con Josh Gad e Daisy Ridley

Netflix ha acquistato i diritti della superhero comedy intitolata, prodotta e interpreta da Josh Gad , insieme a. Gad ha sviluppato l'idea insieme agli sceneggiatori Aaron e Jordan Kendall, producendo il film insieme a Dan Lin. A riportare la notizia in queste ore è The Hollywood Reporter.

Al momento sono ancora ignoti i dettagli sul plot di Super-Normal, che dovrebbe regalare un nuovo sguardo sul genere dei supereroi, così amato in questi anni. Josh Gad e Daisy Ridley tornano a collaborare dopo aver recitato insieme in Assassinio sull'Orient Express di Kenneth Branagh, basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie mentre Luke Evans ha recitato al fianco di Josh Gad in La bella e la bestia, nel quale Gad è Le Tont e Evans interpreta Gaston.

Daisy Ridley è attesa sul grande schermo a dicembre nuovamente nei panni di Rey nell'ottavo episodio di Star Wars, intitolato Gli Ultimi Jedi.