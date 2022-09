Super Mario, quando arriverà il primo trailer del film con Chris Pratt? Ecco la data!

L'attesa per l'uscita del nuovo film di Super Mario si sta facendo senza ombra di dubbio sentire, soprattutto dopo il rinvio della pellicola che arriverà nella primavera del 2023 e non più a dicembre di quest'anno, com'era stato precedentemente annunciato.

La curiosità è altissima, ma oggi è finalmente arrivata qualche novità. Infatti, direttamente dal New York Comicon è stato annunciato che tra due settimane, precisamente giovedì 6 ottobre, verrà rilasciato il primo teaser trailer di Super Mario Bros. La segretezza che accompagna il progetto è ai livelli del MCU e anche se non sappiamo quanto durerà e cosa verrà mostrato nel trailer, l'entusiasmo non può che salire.

Oltre a poter dare un primo sguardo al film d'animazione, i fan avranno con molta probabilità la possibilità di ascoltare per la prima volta la voce degli amati personaggi Nintendo, interpretati da un cast d'eccezione composto da Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen.

In particolare, Chris Pratt ha anticipato che la sua interpretazione di Mario sarà molto diversa da quella che i fan hanno visto nei videogiochi. In più, è probabile che il teaser svelerà il titolo ufficiale del film, ad oggi definito da Nintendo e Illumination Entertainment solo come il "film di Super Mario Bros."

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!