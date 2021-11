Super Mario, a che punto sono i lavori del film con Chris Pratt? Lo svela Shigeru Miyamoto

Il co-produttore di Super Mario Bros di Nintendo e creatore di Mario, Shigeru Miyamoto, ha recentemente parlato del film di Super Mario con Chris Pratt attualmente in lavorazione e in uscita nel 2022.

Durante una sessione di domande e risposte, Miyamoto ha rivelato che il film di Super Mario è finito, tuttavia prima di essere definitivamente pronto per l'uscita c'è ancora la necessità di perfezionarlo. L'analista e consulente per gli investimenti con sede in Giappone David Gibson ha riportato il Q&A di Miyamoto su Twitter, come potete vedere nel post in calce all'articolo: come si legge nel tweet, il film è "praticamente finito" e Nintendo ha "delle ottime sensazioni al riguardo". L'analista ha anche aggiunto che, secondo quanto dichiarato da Miyamoto, Nintendo è "molto attenta" a "non tradire le aspettative dei fan".

Inoltre, Miyamoto ha anche confermato che in futuro potrebbero esserci altri film basati sui videogame Nintendo, ma l'obiettivo della compagnia è quello di concentrarsi su una produzione alla volta, senza sviluppare più cose contemporaneamente: in base a queste dichiarazioni, dunque, si rafforzano i rumor sul possibile film di Donkey Kong con Seth Rogen, mentre i fan già sognano possibili nuovi film di Pokémon o altre ip Nintendo come Animal Crossing e The Legend of Zelda.

Ricordiamo che il film di Super Mario è stato realizzato dalla Illumination, famosa per la saga di Cattivissimo me e Pets: sarà il terzo adattamento del videogioco Super Mario, dopo un film anime giapponese del 1986 e il film live action Super Mario Bros.