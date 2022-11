Super Mario, John Leguizamo critica la scelta di casting: 'Si sta tornando indietro'

John Leguizamo ha parlato delle scelte di casting per il nuovo film Universal di Super Mario, criticando il passo indietro fatto dai direttori di casting nella scelta di un cast principalmente di etnia caucasica. L'attore aveva prestato la voce a Luigi nel film del 1993.

John Leguizamo non ci sta. E sembra avere anche le sue giuste motivazioni. Alla premiere del suo ultimo film The Menu, l'attore è tornato a parlare di una delle decisioni più discusse di Hollywood dell'ultimo periodo: la scelta di Chris Pratt per doppiare Mario, celebre protagonista dei videogiochi Nintendo. L'attore non ha criticato propriamente le capacità del collega ma il passo indietro fatto rispetto al 1993 quando per doppiare Luigi era stato scelto un attore latino.

Mentre in America lodano il doppiaggio italiano di Super Mario, pare che il modo in cui Pratt abbia interpretato il personaggio non abbia impressionato i fan. Andando oltre la questione, John Leguizamo si è espresso sulla scelta etnica del casting rispetto al 1993: "I registi Annabel Jankel e Rocky Morton lottarono duramente per avermi come protagonista perché ero un uomo latino, e loro [lo studio] non voleva che lo fossi. Hanno combattuto ed è stata una tale svolta. Fa schifo veder tornare tutto indietro" ha ammesso l'attore.

Nonostante le critiche, la pellicola Universal sembra ormai essere prossima ad uscire. Non sarebbe strano avere un nuovo trailer ai Game Awards, in modo da omaggiare il ritorno del personaggio di Super Mario. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!