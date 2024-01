Super Mario, Jack Black contro Rotten Tomatoes: 'Per fortuna il pubblico non lo ascolta'

Super Mario Bros è stato escluso dalle nomination agli Oscar 2024, ma l'attore Jack Black, interprete di Bowser, più che con l'Academy sembrerebbe avvelenato con Rotten Tomatoes.

Parlando con Total Film, infatti, l'attore - recentemente entrato a far parte del cast di Minecraft, live-action tratto dal famoso videogame che include come protagonisti anche Jason Momoa, Matt Berry e Danielle Brooks - ha parlato del giudizio che la critica ha riservato a Super Mario Bros, con punteggi generalmente bassi e uno score deludente sul famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. A Jack Black però non interessa, dato che il successo planetario del film parla per il pubblico.

"Universal mi ha proiettato Super Mario Bros un mese prima dell'uscita nei cinema, e quando l'ho visto per la prima volta ho pensato: 'Abbiamo un grande successo tra le mani.' Non ho fatto che ridere per tutto il film, mentre lo guardavo. E poi sono uscite le recensioni, ed erano orribili. Ho pensato: 'Ma che film hanno visto?' Fortunatamente, il pubblico non ha ascoltato Rotten Tomatoes, e il nostro film è stato uno dei più grandi successi di tutti i tempi."

Super Mario Bros è stato il secondo miglior incasso del 2023, davanti ad Oppenheimer e dietro solo a Barbie: attualmente, è il 17esimo film col maggior incasso nella storia del cinema.