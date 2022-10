Super Mario: guardate il primo poster ufficiale del film Nintendo con Chris Pratt!

Pochi istanti fa Nintendo ha svelato il teaser poster di Super Mario, nuovo film d'animazione dedicato all'iconico personaggio dei videogiochi che nella versione originale avrà la voce della star di Guardiani della Galassia e Jurassic World Chris Pratt.

Il poster, che potete trovare in calce all'articolo, è stato condiviso da Nintendo America, che ha anche annunciato che la presentazione di Super Mario avverrà durante il prossimo Nintendo Direct, previsto per giovedì 6 ottobre, quando debutterà anche il primo trailer ufficiale. Rimanete sintonizzati, ma intanto godetevi la locandina e fateci sapere che cosa ve ne pare nella sezione dedicata ai commenti che potete trovare in basso.

Il film di Super Mario Bros., che è attualmente il titolo provvisorio e non è stato annunciato come il titolo ufficiale, è uno degli ultimi lavori in arrivo da Illumination Entertainment: il cast vocale è formato, oltre che da Chris Pratt nei panni di Mario, anche da Anya Taylor Joy come Principessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key come Toad, Seth Rogen come Donkey Kong, Fred Armisen come Cranky Kong. La regia è stata curata da Aaron Horvath e Michael Jelenic, con Universal Pictures a distribuire: la data d'uscita è fissata per il 6 aprile 2023.

Per altri contenuti guardate il folle fan remake di Super Mario con Chris Pratt e Anya Taylor Joy.