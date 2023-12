Oltre Super Mario, quali altri film potrebbe realizzare Nintendo?

Dopo il successo del film di Super Mario per Nintendo, in molti si chiedono quali potrebbero essere i prossimi film della Nintendo Pictures.

È stato già confermato l’adattamento live action di The Legend of Zelda, diretto da Wes Ball. Quest’ultimo è sicuramente il franchise Nintendo più famoso dopo i Pokemon , che hanno già avuto innumerevoli adattamenti animati e anche live action, e Super Mario. Tra i vari nomi papabili per future pellicole c’è sicuramente Donkey Kong. Nonostante il personaggio faccia parte dell’universo di Super Mario e sia apparso nel film a lui dedicato, lo scimmione è stato protagonista di numerosi spin-off videoludici e non è escluso che la medesima operazione sia fatta per il cinema. La stessa idea vale ovviamente anche per i personaggi di Yoshi e Luigi.

Uscendo dall’universo di Super Mario, ci sono diverse franchigie Nintendo con una trama adattabile per un film. Sicuramente tra questi ci sono F-Zero e Starfox, con le avventure di Captain Falcon e Fox Mccloud che potrebbero prendere vita su grande schermo, oppure su piccolo schermo, perché anche delle possibili serie animate non sono da scartare. Un altra saga ad alto potenziale, seppur leggermente più di nicchia, è Pikmin, con la premessa del gioco che potrebbe fare da base ad interessanti sviluppi narrativi. Infine, anche le avventure di Kirby potrebbero appassionare grandi e piccini in un’eventuale futura pellicola.

Basti pensare che grazie al film di Super Mario Nintendo ha venduto 6 milioni di copie del videogioco in più, e se The Legend of Zelda dovesse essere un ulteriore successo, è quasi sicuro che un Nintendo Cinematic Universe prenderà vita. E voi quale franchise della casa videoludica giapponese vorreste vedere sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti.