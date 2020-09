Super Mario, il film d'animazione è ufficiale! Ecco quando arriverà nelle sale

Super Mario si prepara a tornare nelle sale cinematografiche, questa volta con un film d'animazione originale sviluppato dal suo creatore Shigeru Miyamoto e del fondatore della Illumination Chris Meledandri.

Questa notizia è arrivata pochi minuti fa, ma è stato confermato che un nuovo film di Super Mario è in lavorazione e che uscirà sul grande schermo nel 2022. L'annuncio è stato portato alla luce da Games Radar durante il Corporate Management Policy Briefing di Nintendo, e conferma che questo film di Super Mario sarà animato in CGI, con "la produzione che sta procedendo senza intoppi".

Da notare la presenza di alcuni talenti di grande spessore al lavoro sul progetto, come il già citato Shigeru Miyamoto (Donkey Kong e The Legend of Zelda) e Meledandri, fondatore della Illuminations: per chi non lo sapesse, si tratta dello studio cinematografico dietro allo sviluppo di Cattivissimo Me, Minions, Pets e il recente remake de Il Grinch). Sfortunatamente, non ci sono dettagli sulla storia o sul casting, ma questo annuncio rappresenta sicuramente un passo nella giusta direzione per Super Mario, e i fan saranno sicuramente felici di vedere l'iconico personaggio dei videogiochi tornare sul grande schermo dopo il film live-action del 1993.

Questa notizia arriva pochi giorni prima dell'uscita di Super Mario 3D All Stars, una compilation composta da Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.