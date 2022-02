Super Mario, i fan delusi dal mancato aggiornamento sul film al Nintendo Direct

I fan del mondo di Super Mario sono rimasti piuttosto delusi dopo l'ultimo Nintendo Direct. L'evento non ha riservato alcuna novità sul prossimo film d'animazione dedicato all'iconico personaggio videoludico. Nessun teaser e nemmeno il titolo ufficiale del film, che avrà tra i protagonisti vocali la star Marvel, Chris Pratt.

Il film è prodotto in collaborazione con Nintendo e Illumination, che ha prodotto in passato titoli come Cattivissimo Me.

Il cast vocale del film, oltre a Pratt nei panni di Mario, comprende anche Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day in quelli di Luigi e Seth Rogen come Donkey Kong.



L'uscita è prevista per il 21 dicembre 2022. La mancanza di altre novità attese al Nintendo Direct, oltre a quelle di Super Mario, ha intristito i fan, che si aspettano qualche informazioni sui prossimi progetti.

Ovviamente non sono mancati altri annunci che hanno ravvivato maggiormente l'evento e che hanno permesso di non scontentare troppo gli appassionati.



In ogni caso tutto il progetto legato al film su Super Mario rimane top secret, tanto che Charlie Day ha parlato della segretezza della sceneggiatura, confermando di non essere a conoscenza di dettagli sull'evoluzione della lavorazione.



Quando è stato confermato Chris Pratt diversi fan hanno reagito negativamente alla scelta della star di Guardiani della Galassia per prestare la voce a Mario; tuttavia il produttore ha difeso Chris Pratt, dichiarando di essere impaziente che la gente possa sentire il suo lavoro sul personaggio.