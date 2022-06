Super Mario, Chris Pratt soddisfatto: 'Fiero del lavoro che abbiamo fatto'

Le reazioni all'annuncio di un film su Super Mario sono state delle più disparate: la curiosità regna sovrana, ma c'è anche chi ha storto il naso davanti all'operazione e alla scelta del casting, con l'incognita Chris Pratt in un ruolo in cui di certo non immaginavamo di poterlo trovare. Ma come stanno procedendo i lavori?

Le cose, almeno stando ai diretti interessati, starebbero procedendo per il meglio: dopo i complimenti del CEO di Illumination a Chris Pratt per il doppiaggio di Mario, proprio la star di Guardiani della Galassia si è infatti detta assolutamente soddisfatta del lavoro svolto sul film che conterà anche sulla presenza di Anya Taylor-Joy nel ruolo di Peach.

"Ho lavorato a stretto contatto con il regista, abbiamo provato un po' di cose e alla fine siamo arrivati a delle soluzioni di cui vado davvero fiero e che non vedo l'ora di mostrare alla gente. Non è un film live-action, non dovrò correre in giro indossando un vestito da idraulico. Ho fornito la mia voce a un personaggio animato, ed è qualcosa di completamente diverso da qualunque cosa abbiate già visto prima nel modo di Mario" sono state le parole di Pratt.

E voi, cosa ne pensate? Siete curiosi di assistere alla performance di Chris Pratt e Anya Taylor-Joy nel ruolo dei due iconici personaggi Nintendo? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che il film di Super Mario è slittato al 2023.