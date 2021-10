Super Mario, Chris Pratt prova a conquistare i fan con un'esilarante video sui social

Nelle scorse settimane Chris Pratt è stato scelto come voce di Super Mario nell'attesissimo film d'animazione che vedrà la luce nel prossimo 2022. L'attore però, sembra non essere stato accolto positivamente dai fan e dunque con un'esilarante clip postata sui social, sta tentando di guadagnarsi la simpatia del pubblico.

Chris Pratt con lo scopo di mettere a tacere tutte le critiche sul doppiaggio di Super Mario, ha condiviso dalle immagini di Star-Lord travestito da Super Mario che che tenta di salvare in ogni modo la sua amata Principessa Peach. Nella clip che trovate in calce alla notizia, potete notare come l'iconico protagonista dei videogiochi targati Nintendo mira a prendere la ben nota Super Stella con cui si diventa temporaneamente invincibile e si assume una colorazione brillante.

Quando Pratt aka Sta-Lord aka Mario riesce ad acciuffare questo particolare e raro oggetto, parte la famosa musichetta che tutti quelli che hanno giocato almeno una volta nella loro vita a Super Mario conosco bene.

Sebben sul progetto in questione ci siano ancora molti dubbi, Chris Meledandri, il regista incaricato di dirigere il film di Super Mario ha detto: "È una missione ambiziosa. La sfida è riuscire ad utilizzare questi elementi che non sono così narrativamente profondi nella loro forma originale e aggiungere loro quella profondità di cui necessitano senza compromettere quello che generazioni di fan amano di Mario, riuscire a renderli organici all'iconografia del gioco e capaci di sostenere un arco narrativo in tre atti".

Fin qui, cosa ne pensate di questo film d'animazione su Super Mario? Fatecelo sapere nei commenti.