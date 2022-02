Super Mario, Charlie Day: 'So così poco del film, segretezza livello MCU'

L'attore Charlie Day paragona la segretezza sul film di Super Mario a quella solitamente riservata alla realizzazione dei progetti del Marvel Cinematic Universe.

È inutile che chiedete scoop a Charlie Day sul film di Super Mario, perché tanto lui sa poco e nulla.



È lo stesso interprete di Luigi nel film di Illumination e Universal ad averlo rivelato anche ai microfoni di Screen Rant.



"Si, ho già registrato alcune cose. Sebbene, ed è qualcosa che stavo dicendo anche al Jimmy Kimmel Live l'altra sera, so davvero poco di questo film, perché [a livello di segretezza] è come se fossimo nel Marvel Cinematic Universe" ha spiegato l'attore "Mi hanno consegnato un certo numero di battute molto specifiche, e poi mi chiamano a volte e mi dicono 'Dì Mario in 7000 modi diversi, e noi sceglieremo quello che vogliamo'".

"Quindi non so quasi nulla al riguardo, non faccio parte della cerchia interna del mondo Nintendo" ammette poi, concludendo.



Tali dichiarazioni difficilmente faranno felici i fan, già delusi dal fatto che non vi siano stati aggiornamenti sul film di Super Mario durante il Nintendo Direct, l'evento dedicata alla presentazione dei nuovi prodotti della compagnia videoludica.



Quando ne sapremo di più su Super Mario? Difficile dirlo, ma vi terremo aggiornati.