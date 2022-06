Super Mario, il CEO di Illumination sul casting di Chris Pratt: 'È grandioso nel ruolo'

Vi ricordate le polemiche sul casting di Chris Pratt nel film di Super Mario? Il fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri arriva nuovamente in difesa della scelta e cita una performance davvero incredibile dell'attore nei panni del protagonista.

Ad alcuni utenti del web non è piaciuta l'idea di far interpretare Mario a un attore non italiano o di origini italiane, ma già in precedenza il produttore Chris Meledandri, fondatore e CEO di Illumination Entertainment, si ergeva in difesa del casting di Chris Pratt come voce dell'iconico personaggio dei videogiochi nella nuova pellicola in arrivo il prossimo anno al cinema.

"Chris ha ottenuto il ruolo perché pensavamo potesse regalarci una grande performance nei panni di Mario. E ora che abbiamo realizzato all'incirca 15 sessioni di registrazione, e il film è quasi completato (al 70%), posso sedermi qui e confermarvi che adoro la sua performance come Mario" dichiara Meledandri, che chiama in causa anche le sue origini italo-americane, spiegando che ha potuto prendere una simile decisione anche in virtù di esse, senza doversi preoccupare di offendere altri italiani o italo-americani.

E conclude: "Credo che andrà tutto per il meglio, specialmente perché Pratt è stato davvero grandioso nel ruolo".

il film di Super Mario approderà nelle sale ad aprile 2023, e nel cast vedrà anche Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day, Keegan Michael-Key, Seth Rogen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco e Fred Armisen.