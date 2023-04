Super Mario Bros vs SNL, Funky Kong lamenta la sua assenza: "Mi hanno tagliato fuori!"

“Quindi sei solo sullo sfondo. Che è successo?", domanda Colin ("Weekend Update"). “Amico, mi hanno tagliato fuori. Immagino che Funky Kong sia troppo reale. Non vogliono sentire quello che ho da dire. E di sicuro non vogliono vedermi lavorare!". Così ha inizio uno degli ultimi sketch di Saturday Night Live.

Ad interpretare il personaggio di Funky Kong è Kenan Thompson, uno dei comici più apprezzati sul mercato. Nel video SNL il fratello di Donkey Kong esprime la sua grande delusione sul film:

"pensavo che sarei stato presente dappertutto in questo film che ha appena guadagnato $500'600'000 milioni, ma questo è quanto riesci a vedere di me", ha aggiunto. Poco dopo appare un frame dal film che lo vede in lontananza sul suo kart pronto all'azione, ma molto dietro ai protagonisti.

La spiegazione? Forse è che: “Funky non lancia barili. Funky Kong passa la sua giornata in crociera. [...] passo le mie notti con un bicchiere di rum alla banana in un letto pieno di rospi", ha aggiunto Funky Kong.

"Ma i rospi sono maschi o femmine?", gli chiede Colin. "Funky. Non lo sa. Funky. Non vuole sapere". Il pubblico dello show è poi scoppiato in una fragorosa risata, mentre lo sketch continua con altre battute. Per vederlo integralmente, potete seguire il link youtube ad inizio news.

Nel frattempo Super Mario Bros ha superato i 500 milioni al box office globale, superando in velocità anche gli incassi a livello domestico di Top Gun: Maverick.

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra curiosa guida su tutti gli Easter Egg di Super Mario Bros!