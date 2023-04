Super Mario Bros vola al box office più veloce di Top Gun: Maverick! Supererà il miliardo?

Con gli incassi di venerdì 14 aprile Super Mario Bros ha superato i 500 milioni a livello globale diventando il film tratto dai videogame col maggior successo nella storia, ma stando agli analisti la nuova opera Illumination co-prodotta con Nintendo non ha alcuna intenzione di rallentare.

Secondo i primi dati per sabato 15 aprile e domenica 16, infatti, il film d'animazione targato Universal perderà solo il -45% nel suo secondo week-end (neanche a dirlo, un altro record per un titolo Illumination) e incasserà altri 80 milioni di dollari a livello domestico: se i conteggi ufficiali di lunedì dovessero confermare queste previsioni, allora Super Mario Bros. avrà accumulato un totale domestico di 10 giorni di 340 milioni, con un impressionante marcia del +61% rispetto al ritmo stabilito la scorsa estate da Minions: The Rise of Gru e persino del +15% a Top Gun: Maverick, il film col maggior incasso del 2022 a livello domestico.

Anche con Guardiani della Galassia Vol. 3 dietro l'angolo, gli analisti danno per scontato che con questo ritmo Super Mario Bros riuscirà comodamente a superare il miliardo di incasso a livello globale, diventando così il primo film animato a tagliare questo importante traguardo al Box office dal 2019 (e quindi il primo a farlo negli anni '20). Da notare che il film è destinato a godere di un'ulteriore impennata negli incassi, dato che uscirà in Corea del Sud e Giappone solo nell'ultimo fine settimana di aprile.

