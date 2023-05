Super Mario Bros, Universal svela la data d'uscita sul mercato digitale

Tra pochi giorni non servirà più collegarsi con i video pirata di Super Mario Bros caricati illegalmente su Twitter per rivedere (o vedere per la prima volta) il nuovo film animato della Illumination basato sul leggendario videogame Nintendo.

Questo perché negli scorsi minuti Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Super Mario per il mercato home-video digitale: il campione box office da oltre un miliardo di dollari di incasso debutterà in vod negli Stati Uniti dal 16 maggio, come anticipato dal post disponibile in calce all'articolo. Naturalmente questa data d'uscita fa riferimento al mercato nord-americano, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire quella italiana, che vi comunicheremo non appena sarà disponibile.

Il film di Super Mario Bros. è andato ben oltre le aspettative nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, guadagnando oltre 1 miliardo di dollari in circa un mese di programmazione. Questa performance commerciale ha ufficialmente battuto quella di Detective Pikachu e Warcraft facendo del film l'adattamento cinematografico per videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, oltre al miglior incasso del 2023 (finora) e il primo film d'animazione a superare il tetto del miliardo dal 2019.

Per altri contenuti relativi al film d'animazione targato Universal Pictures, scoprite quando uscirà l'home-video fisico di Super Mario Bros.