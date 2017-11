Super Mario Bros: Universal produrrà il film d'animazione con Illumination?

Mario e Luigi sono vicini a tornare sul grande schermo con un accordo per un film tra la Universal Pictures e la Nintendo Co., che detiene i diritti del personaggio.

Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, infatti, la Illumination Entertainment, società satellite specializzata nell’animazione computerizzata della Universal, è vicina a un accordo con Nintendo per realizzare un film d’animazione su Super Mario Bros. basato sull’omonima serie videoludica creata ben 32 anni fa.

Nintendo e Universal sono già partner al di fuori dell’ambiente cinematografico, dal momento che lo studio ospita alcune attrazioni a tema Nintendo Land in tre dei loro parchi giochi. La Illumination, insieme alla Universal, non ha certo bisogno di presentazioni, essendo l’artefice del successo internazionale della serie dedicata a Cattivissimo me e ai Minions, attualmente il franchise d’animazione più redditizio di sempre con un incasso di quasi 4 miliardi di dollari nel mondo.