Super Mario Bros. è stato trasmesso in tv da un canale argentino

Super Mario Bros. è già un fenomeno a tutti gli effetti. Pubblicato da appena tre settimane, il film tratto dal videogioco Nintendo sta sbancando ai botteghini di tutto il mondo frantumando un record dopo l’altro. Nel frattempo, in Argentina, una emittente televisiva lo ha già trasmesso in barba a tutti i diritti.

Il successo del film d’animazione Super Mario Bros. è stato eclatante anche durante il terzo week-end di programmazione nelle sale segnando nuovi standard sia per quanto riguarda i film d’animazione che per le trasposizioni videoludiche.

Sulla scia del successo, e replicando un’operazione che a quanto pare è già stata fatta per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il canale argentino GenTV ha mandato in onda il film completo ignorando qualsiasi regola sul copyright.

A riprova di quanto accaduto, il profilo Twitter di ElBuni ha pubblicato uno screen del film con il logo della tv bene in vista calcando sul fatto che il diritto d’autore sia morto e che la Nintendo sia stata sottomessa dalla comunità creola.

Non paghi, i responsabili del misfatto hanno pubblicato dei meme sulla propria pagina Instagram rivendicando la scelta e ironizzando sul fatto che sulla rete se ne stia parlando così tanto.

Spulciando sul profilo dell’emittente ci si può accorgere di come presumibilmente operazioni simili siano state portate avanti anche per altri film campioni d’incasso come Creed III di come i social media manager del canale sembrino particolarmente attivi nel cercare di attirare l’attenzione anche nel modo più sensazionalistico possibile.

Nintendo, dal canto suo, si è sempre dimostrata particolarmente rigida per quanto riguardi la pirateria e sarà interessante capire quali saranno le azioni che la compagnia intraprenderà e quali conseguenze GenTV dovrà affrontare dopo la violazione: le risate tanto ostentate, a quel punto potrebbero presto tramutarsi in qualcosa di più spiacevole.

In attesa di capire come evolverà questa situazione quantomeno particolare, siamo curiosi di capire se il successo commerciale di Super Mario Bros. riuscirà a tramutarsi in un apprezzamento anche della critica.