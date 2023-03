Super Mario Bros, già trapelata la data d'uscita del bluray? Ecco quando uscirà

Se Chris Pratt ha già anticipato la scena post credit di Super Mario Bros, la nota catena di elettronica Best Buy potrebbe aver battuto tutti sul tempo nel rivelare la data d'uscita dell'edizione home-video dell'adattamento cinematografico animato del famoso videogame Nintendo.

Grazie ad un elenco del rivenditore statunitense trapelato in rete in queste ore, si scopre che la Universal Pictures potrebbe aver preparato per il mercato home-video una speciale edizione bluray di Super Mario Bros denominata 'Set SteelBook Power Up Edition', che includerà il film nei formati 4K Ultra HD e BluRay e che, secondo quanto riferito, uscirà il 6 giugno 2023. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su quali contenuti bonus saranno contenuti in questa versione: chiaramente vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati.

Ricordiamo che il nuovo film della Illumination, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, racconta la storia di Mario e Luigi, due fratelli idraulici di Brooklyn che un giorno, lavorando ad un sistema di tubature, vengono accidentalmente risucchiati da un tubo verde che li trasporta in un'altra dimensione. Mario finisce nel vivace e colorato Regno dei Funghi, abitato da persone-fungo note come Toad, mentre Luigi finisce nella Terra Oscura, dominio dei Koopa, creature simili a tartarughe. Il tiranno della Terra Oscura, Bowser, fa prigioniero Luigi e gli rivela di essere intenzionato a dominare il Mondo dei Funghi, mentre Mario viene portato al cospetto della principessa dei Toad, una ragazza umana di nome Peach, che chiede il suo aiuto per respingere l'avanzata di Bowser e del suo esercito.

La data di uscita del film è fissata al 5 aprile 2023. Per altri contenuti godetevi il trailer ufficiale di Super Mario Bros.