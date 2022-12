Super Mario Bros, ecco il trailer nella versione per Nintendo 64!

Il trailer di qualche settimana fa ha mostrato ulteriori dettagli del prossimo film di Super Mario Bros e ora lo youtuber King Bob Gaming ha realizzato una versione del video in stile Nintendo 64. Il video riprende l'audio del trailer originale, sovrapposto ad una grafica che replica perfettamente quella del gioco del 1996.

Un trailer inedito e una chicca per tutti i fan storici di Super Mario Bros. D'altronde Super Mario 64 è annoverato come uno dei giochi più significativi del franchise e al momento della sua uscita lasciò a bocca aperta gli appassionati.



Nel 2023 uscirà nelle sale Super Mario Bros - Il Film, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, nel quale si racconterà la storia di un idraulico di nome Mario che viaggia in un labirinto sotterraneo insieme al fratello Luigi nel tentativo di salvare una principessa rimasta imprigionata. John Leguizamo ha criticato il casting del film, così come diversi fan hanno espresso il proprio dissenso per la scelta della voce del protagonista.



Il cast vocale del film è infatti composto da Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black in quello di Bowser e Seth Rogen nel ruolo di Donkey Kong.



Anya Taylor-Joy si vestirà da Principessa Peach alla prima del film, come ha raccontato l'attrice poco tempo fa.