Super Mario Bros, tenetevi forte: è arrivato il Trailer finale del film!

"Oh mio esercito... distruggeremo il regno dei funghi!" afferma Bowser nel trailer finale del film Super Mario Bros. Ma c'è una novità: questa volta sarà Luigi la vittima imprigionata, non Peach.

Luigi: "Dove sarò mai?! [...] Ci sarà un modo per uscire!"

Queste sono le prime parole che Luigi pronuncia nel trailer. Sin da subito lo si vede imprigionato in una gabbia appesa in aria, e insieme a lui forse centinaia di altri prigionieri. D'altronde il co-regista Aaron Horvath ha dichiarato tempo fa che: "Nella nostra storia Luigi in pratica avrà il ruolo che la Principessa Peach solitamente ricopre nei videogame". L'aspetto esilarante in tutto ciò è che"in questo caso è che Luigi, personaggio notoriamente nervoso e molto ansioso, si troverà nella peggiore situazione possibile: dover sopravvivere agli interrogatori di Bowser".

Chi correrà a salvarlo?

Saranno chiaramente Mario e Peach a sobbarcarsi tale impegno: "farei di tutto per mio fratello" afferma Mario. Nel frattempo, c'è un Bowser più feroce che mai: "Oh mio esercito... distruggeremo il regno dei funghi!", afferma davanti ad una grande folla di 'sudditi'.

Riuscirà Luigi a scappare dalle grinfie dell'antagonista? Non resta che aspettare ancora qualche settimana. A tal proposito, vi ricordiamo che Super Mario Bros uscirà il 6 Aprile in Italia: non perdetevelo!