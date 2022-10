Super Mario Bros: anche Tara Strong vorrebbe Charles Martinet nel film

Qualche giorno fa Illumination ha finalmente condiviso il primo trailer di Super Mario Bros, l'atteso film realizzato in collaborazione con Nintendo basato sulla celebre saga videoludica. Come ben sapete Chris Pratt doppierà il protagonista, ma questa scelta non è mai andata propriamente giù a molti fan.

Sulla questione si è espressa nelle ultime ore anche la doppiatrice Tara Strong, che ha all'attivo molti ruoli in campo animato e videoludico e che con un post pubblicato su Twitter si è schierata dalla parte di Charles Martinet. Martinet, oltre ad essere la voce di Super Mario da quasi 30 anni, ha anche doppiato i personaggi di Luigi, Wario e Waluigi e si è quindi molto legato al franchise.

Chris Meledandri, CEO di Illumination, ha difeso la star di Guardiani della Galassia in più di un'occasione e ha dichiarato di credere fortemente nelle doti recitative dell'attore. Nonostante questo, Melandri ha ammesso di aver compreso il disappunto di alcuni fan, che dopo il trailer si sono lamentati anche per il volto di Mario.

Il cast della pellicola vede Chris Pratt nei panni di Mario, Anya Taylor-Joy in quelli della Principessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black come Bowser, Keegan-Michael Key in quelli di Toad, Seth Rogen nei panni di Donkey Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek, Fred Armisen come Cranky Kong e Eric Bauza nei panni di Koopa. Super Mario Bros uscirà il 7 aprile 2023 negli USA.