Super Mario Bros, vi sveliamo il contenuto delle 2 scene post-credit: SPOILER

Super Mario Bros ha esordito con dei record storici al box office nel suo primo weekend di programmazione, e a questo ritmo ci aspettiamo che Universal e Nintendo daranno ufficialmente via libera ad un sequel nei prossimi giorni: del resto, le scene post-credit di Super Mario Bros già lo fanno.

VI RICORDIAMO CHE L'ARTICOLO É CONTRASSEGNATO COME SPOILER, DUNQUE PROCEDETE NELLA LETTURA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO.

Il primo film d'animazione Illumination co-prodotto in collaborazione con Nintendo Super Mario Bros contiene ben due scene post-credit, molto diverse tra loro: la cosiddetta mid-credit scene, che arriva appena dopo la conclusione della sigla ufficiale del film, mostra il personaggio di Jack Black Bowser cantare una nuova canzone nella quale insulta Mario e Luigi e ricorda al pubblico che non rinuncerà mai a Peach. Tuttavia, la cinepresa si allontana dal suo pianoforte per rivelarci che il villain è ancora rimpicciolito e di dimensioni minuscole (conseguenza dello scontro finale perso contro Mario e Luigi) e soprattutto intrappolato in una gabbia nel castello della principessa.

Attendendo la fine di tutti i titoli di coda, inoltre, partirà la seconda scena post-credit del film: in questa sequenza, Super Mario Bros introduce nientemeno che Yoshi, dato che viene mostrato un uovo nelle fogne sotto Brooklyn. Alla base del labirinto di tubi l'uovo si rompe (del resto, è periodo di Pasqua!) e la schermata stacca sul nero prima di mostrare l'amatissimo personaggio...che però fa in tempo a salutare i fan con un verso molto famigliare: "Yoshi!". Si tratta di un easter-egg (letteralmente) dalle implicazioni molto importanti per il prossimo capitolo della saga, dato che anticipa l'ingresso dell'iconico dinosauro verde che nel franchise Nintendo ha debuttato nel videogame Super Mario World uscito negli anni '90 per il Super Nintendo Entertainment System.

