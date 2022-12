Super Mario Bros, svelata la durata del film con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy?

In quanto tempo riuscite a finire, in media, uno degli infiniti capitoli della saga videoludica di Super Mario? Siete tipi da speedrun o da gioco più rilassato? Una cosa è certa, comunque: di qualunque categoria facciate parte, difficilmente sarete più veloci del film in uscita con Chris Pratt e Anya Taylor-Joy.

Il lungometraggio il cui trailer ci ha mostrato anche Peach e Donkey Kong, infatti, potrebbe non durare moltissimo, almeno stando agli ultimi rumor che, se dovessero trovare conferma nelle prossime ore, potrebbero effettivamente avercene svelato la durata.

Secondo le voci circolate in rete, infatti, il film animato di Super Mario Bros. in uscita il prossimo aprile dovrebbe durare appena 86 minuti: meno di un'ora e mezza di durata, dunque, per il film che proverà per la prima volta dai tempi del discutibile film del 1993 a portare sul grande schermo il leggendario idraulico dall'iconico baffetto made in Nintendo.

Si tratta soltanto di voci, comunque, e non di conferme ufficiali: una durata simile, comunque, porrebbe questo Super Mario Bros. in linea con la durata media di un film d'animazione. L'importante, comunque, è che questi ipotetici 86 minuti vengano sfruttati a dovere! Nell'attesa dell'esordio, intanto, Anya Taylor-Joy ha promesso di vestirsi da Peach in occasione della premiere del film.