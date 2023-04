Super Mario Bros., svelata la colonna sonora ufficiale da collezione

Mentre Illumination e Nintendo iniziano a contare i primi dati di incasso di Super Mario Bros, il distributore iam8bit ha annunciato una partnership ufficiale con la grande N per portare sul mercato la colonna sonora ufficiale del film di Super Mario.

Come potete vedere nel post ufficiale pubblicato in calce all'articolo, iam8bit ha stretto una partnership con Nintendo, Illumination e Universal Pictures per una serie di prodotti ispirati al film che "arriveranno presto" sul mercato. Tra questi, il primo ad essere svelato è l'esclusiva colonna sonora di Super Mario Bros, disponibile in tantissimi formati diversi come 2xLP ($42,99 USD), 7"($12,99 USD), CD con 2 dischi ($19,99 USD) e persino una cassetta ($19,99 USD). La colonna sonora di Super Mario Bros è stata composta da Brian Tyler, con temi originali Nintendo gestiti da Koji Kondo.

"iam8bit è indescrivibilmente entusiasta di poter collaborare con i nostri amici di Nintendo, Illumination e Universal Pictures per questa colonna sonora di grande successo perfetta per collezionare monete e corse di kart. È contenuta in un bellissimo packaging che includerà tantissimi concept dello stellare team di Illumination. Non perdere l'occasione di portare a casa un pezzo iconico della storia dell'animazione musicale!", si legge nel comunicato.

Qui sotto, l'elenco delle tracce di Super Mario Bros:

Press Start King of the Koopas Plumbin’ Ain’t Easy It’s a Dog Eat Plumber World Saving Brooklyn The Warp Pipe A Strange New World The Darklands Welcome To The Mushroom Kingdom Peaches 2 Player Game The Mushroom Council The Plumber and the Peach Platforming Princess World 1-1 The Adventure Begins Lost and Crowned Imprisoned Courting the Kongs Super Marios Bros. Opus Drivin’ Me Bananas Rumble in the Jungle Karts! Practice Makes Perfect Buckle Up Rainbow Road Rage Blue Shelled Level Complete An Indecent Proposal The Belly of the Beast Fighting Tooth and Veil Tactical Tanooki Grapple in the Big Apple Superstars The Super Mario Brothers Bonus Level

Per altri contenuti, vi segnaliamo che l'edizione home-video di Super Mario Bros, disponibile in dvd, bluray, 4K UHD e in due diverse Steelbook da collezione, ha già aperto i preordini ufficiali.