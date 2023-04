Super Mario Bros supera anche il record di Batman v Superman di Zack Snyder

Dobbiamo aggiungere un nuovo primato all'elenco di tutti i record box office stabiliti da Super Mario Bros, dato che il nuovo film Illumination co-prodotto con Nintendo e distribuito da Universal ha superato anche i numeri di Batman v Superman di Zack Snyder.

Nello specifico, come riportato dal fondatore di Box Office Guru, Gitesh Pandya, il film di Super Mario Bros. ha incassato altri 20 milioni di dollari al botteghino nazionale nel corso della giornata di lunedì 10 aprile, perdendo solo il -42% rispetto alla domenica di Pasqua. In altre parole, il film Nintendo/Illumination ora detiene il record per il più grande botteghino del lunedì di Pasqua di sempre, superando il primato stabilito nel 2016 da Batman v Superman: Dawn of Justice e fissato a 15 milioni di dollari.

Dopo soli sei giorni di uscita, il film d'animazione di Nintendo ha incassato un totale di 224,7 milioni a livello nazionale e 420,8 milioni in tutto il mondo. In Italia, grazie agli incassi di lunedì e di martedì, Super Mario Bros è sul punto di arrivare a dieci milioni di euro in meno di una settimana di programmazione. Né la Illumination, né Nintendo né la Universal hanno al momento confermato in via ufficiale un sequel, ma con questo tipo di successo e con questi ritmi di incasso l'annuncio sembra solo questione di tempo.

Del resto, è possibile che si parlerà ancora molto a lungo di Super Mario: la Universal, infatti, ha confermato che il brano Peaches di Jack Black potrà competere agli Oscar 2024 nella categoria dedicata alla miglior canzone originale.