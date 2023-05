Super Mario Bros supera il miliardo: è solo il quinto film a farlo dopo la pandemia

Come promesso dalle previsioni, in queste ore il film Illumination, Nintendo e Universal Super Mario Bros ha superato il miliardo di dollari di incasso, diventando solo il quinto film uscito dopo la pandemia a riuscire nell'impresa.

Dopo 26 giorni dall'uscita, l'adattamento animato del famoso videogioco ha incassato 490 milioni di dollari in Nord America e 532 milioni di dollari a livello internazionale: il risultato da oltre un miliardo di dollari porta Super Mario Bros nel club esclusivo finora composto solo da altri quattro film, ovvero Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion e ovviamente Avatar: The Way of Water, l'unico a superare i due miliardi. Super Mario Bros è anche il primo film d'animazione a raggiungere il traguardo del miliardo dal 2019, anno di uscita di Frozen 2 e Il re leone: fondamentali, nell'ottenimento di questo primato, gli incassi arrivati nei giorni scorsi da Giappone e Corea del Sud, due mercati in cui il film Universal è arrivato solo nell'ultimo week-end di aprile con gran ritardo rispetto alle uscite internazionali, mentre in Italia ad oggi l'incasso totale sfiora i 20 milioni di euro.

Super Mario Bros è uscito nelle sale il 5 aprile e ha generato l'incredibile cifra di 204 milioni di dollari nei primi cinque giorni di uscita negli USA, segnando il più grande weekend di apertura dell'anno e il secondo più grande debutto di sempre per un film d'animazione (prima che ha ottenuto a livello internazionale, superando quello di Frozen 2). Da allora, è diventato il film di maggior incasso a livello nazionale e globale del 2023, nonché il maggior incasso di sempre per un film basato su un videogioco.

Ora la palla passa all'altro film animato più atteso dell'anno, il cinecomix Spider-Man: Across the Spider-Verse: il sequel del film premio Oscar riuscirà a fare di meglio?