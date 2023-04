Super Mario Bros supera i 500 milioni, maggior incasso nella storia dei film da videogame!

Super Mario Bros non avrà sfondato in Cina, ma a riprova di quanto quel mercato sia diventato ormai poco centrale per gli affari di Hollywood, il cinegame di Universal, Illumination e Nintendo in queste ore ha riscritto la storia del box office.

Il film d'animazione ha infatti superato la soglia dei 500 milioni di dollari al botteghino globale, suddivisi in 260,3 milioni a livello nazionale e 248,4 milioni a livello internazionale. Insieme, queste cifre portano il bottino mondiale del film a quota 508,7 milioni, che ne fanno non solo il maggior incasso del 2023 sia al botteghino globale che nazionale, superando Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma ben più importante spingono Super Mario Bros a diventare il più grande adattamento di videogiochi della storia, superando gli incassi di Warcraft e Pokémon: Detective Pikachu.

Tra tutti i record stabiliti da Super Mario Bros, da segnalare inoltre che il film è adesso il secondo più grande film d'animazione dal 2019 in termini di botteghino mondiale, avendo superato anche gli incassi di Demon Slayer: Mugen Train (494 milioni) e dietro soltanto ad un altro film Illumination, Minions: The Rise of Gru (942,5 milioni). La domanda ora è se Super Mario Bros riuscirà a superare i Minions prima dell'ormai inevitabile annuncio di un sequel ufficiale, che ancora non è arrivato né da parte della Universal né da Nintendo.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti!