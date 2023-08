Super Mario Bros, successo assurdo per Nintendo: film visto da 168 milioni di persone

In attesa di vedere fin dove riuscirà a spingersi Barbie, al momento Super Mario Bros è ancora il miglior incasso del 2023 e Nintendo può festeggiare il clamoroso successo ottenuto dal film d'animazione co-prodotto con Illumination e distribuito da Universal Pictures.

Per un dato aggiuntivo che va oltre i soldi degli incassi, vi segnaliamo che in queste ore Nintendo ha condiviso alcune nuove statistiche su Super Mario Bros., tanto per ribadire i numeri fatti registrare dal film tratto dal famoso videogame: secondo i risultati del primo trimestre della società giapponese per l'anno fiscale 2024, infatti, il film di Super Mario Bros. è stato visto da 168,10 milioni di persone in tutto il mondo dalla sua uscita nei cinema nel mese di aprile alla data del 30 luglio 2023.

Questa cifra impressionante, che ha consentito al film di raggiungere i suoi considerevoli 1,349 miliardi di dollari di incasso al box office globale, è neanche a dirlo la più alta mai registrata per un film basato su un videogame, e secondo Nintendo è anche la seconda più alta per un film d'animazione: non è dato sapere dove Nintendo abbia raccolto questi dati, ma per quanto riguarda gli incassi sappiamo che davanti a Super Mario Bros c'è soltanto Frozen II, con i suoi 1,45 miliardi di dollari. Infine, Nintendo fa sapere anche che il film di Super Mario Bros. ha accresciuto l'interesse dei consumatori per il franchise, portando effetti molto positivi in una vasta gamma di settori, dal merchandise ai videogame.

Non stupisce dunque la nascita della nuova etichetta Nintendo Pictures, tramite la quale Nintendo intende produrre tutti i prossimi film d'animazione tratti dai suoi videogame.