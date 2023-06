Super Mario Bros, è storia: superato Frozen, è il secondo miglior film animato di sempre

The Super Mario Bros., fortunatissimo film co-prodotto da Illumination e Nintendo e distribuito a livello mondiale da Universal Pictures, è appena diventato il secondo film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi al box office globale.

Come si può leggere su Box Office Mojo, che tiene traccia degli incassi di tutti i film usciti nelle sale, Super Mario Bros ha guadagnato un totale di 1,288 miliardi, suddivisivi in 560 milioni a livello nazionale e 727 milioni a livello internazionale: ciò significa che l'adattamento animato del 2023 tratto dall'amato franchise di videogiochi giapponese ha superato ufficialmente i 1,284 miliardi di incassi al botteghino di Frozen, diventando così il secondo film d'animazione di maggior successo della storia del cinema.

Ma c'è ancora Arendelle davanti a tutti, dato che l'unico altro titolo animato ad aver incassato di più di Super Mario Bros è proprio Frozen II, irraggiungibile a quota 1,45 miliardi: con il film Illumination-Nintendo già disponibile nel mercato digitale e presto in arrivo anche in home-video con diverse edizioni che vanno dal DVD alle Super Fan Steelbook, non ci si aspettiamo che Super Mario riesca a raccogliere gli oltre 150 milioni necessari per superare Frozen 2, e anche il record de Gli Incredibili 2, il film d'animazione con il maggior incasso di sempre al botteghino domestico, sembra troppo distante con i suoi 608 milioni di dollari.

Di fronte a questi numeri, comunque, non sorprendete comunque la decisione di Nintendo di creare la Nintendo Pictures, una divisione che si occuperà dello sviluppo di tutti i prossimi film per il cinema che arriveranno dalle proprietà della famosa azienda di videogame: il successo di Super Mario Bros è stato un Vaso di Pandora che porterà sul grande schermo tanti altri volti noti della grande N.

Frozen II e Gli Incredibili 2 sono avvisati!