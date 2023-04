Super Mario Bros fa la storia: superato Frozen 2, miglior esordio animato di sempre!

L'esordio box office di Super Mario Bros è stato da record, diventando il miglior incasso di sempre della Illumination e degli adattamenti dei videogame, ma grazie agli incassi della domenica di Pasqua il film basato sul videogame Nintendo ha fatto letteralmente la storia del cinema.

Con i numeri di incasso aggiornati, infatti, risulta che il film di Universal/Illumination Super Mario Bros. ha superato il record di debutto di Frozen 2 con un lancio mondiale di cinque giorni di 377 milioni di dollari, maggiore del primato da 358 milioni stabilito dalla Disney con il sequel di Frozen nel fine settimana della Festa del Ringraziamento nel 2019, celebre 'anno d'oro della Disney'. A livello nazionale, Mario è stato proiettato per un totale di 204,6 milioni in cinque giorni, con il totale di tre giorni da 143 milioni che vale un altro record, quello per il miglior debutto di Illumination (la cifra è anche il terzo debutto più alto nel fine settimana di Pasqua e il secondo nel campo dell'animazione, inferiore solo ai 182 milioni guadagnati da Gli Incredibili 2 della Pixar) .

Super Mario Bros stabilisce anche il miglior debutto del 2023 - superando di slancio i 225 milioni di dollari di Ant-Man & The Wasp: Quantumania - e, naturalmente, anche quello per il miglior lancio di sempre per un film tratto dai videogame, quasi raddoppiando il record nazionale di tre giorni da 72,1 milioni stabilito da Sonic the Hedgehog 2 lo scorso anno e infrangendo il record globale di 210 milioni stabilito da Warcraft nel 2016.

