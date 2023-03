Super Mario Bros sarà una storia di origini: 'Mario che diventa Super Mario'

La data di uscita di Super Mario è stata anticipata di qualche giorno, e nel corso di una recente intervista promozionale i co-registi Michael Jelenic e Aaron Horvath hanno discusso la nuova fatica di Universal e Illumination.

"Volevamo rendere questo film un'autentica esperienza Nintendo e Super Mario", ha affermato Horvath parlando in esclusiva alla rivista Total Film per il nuovo numero. "Dalla scrittura della storia allo sviluppo visivo fino ad ogni fase dell'animazione, Nintendo è stata al nostro fianco in ogni momento." A proposito della storia, che i videogame della serie di Super Mario spesso e volentieri lasciano in secondo piano, Jelenic e Horvath hanno aggiunto: "Questo è una sorta di film da storia di origini: è la storia di Mario che diventa Super Mario."

All'inizio del film infatti Mario e suo fratello Luigi saranno idraulici a Brooklyn, "colletti blu... di una famiglia di immigrati italiani" che fanno pubblicità di cattivo gusto e si ritrovano nel Regno dei Funghi. Senza una storia specifica da adatte per il grande schermo, comunque, i cineasti hanno attinto da oltre 40 anni di avventure di Mario e compagnia: "Quando giochi, se non ti arrendi, Mario avrà successo", ha detto Horvath. "Quindi abbiamo preso quella capacità di non arrendersi di fronte alle avversità e ne abbiamo fatto una caratteristica di Mario."

Infine, gli autori hanno difeso il casting di Chris Pratt, fortemente criticato da una parte di fan e anche da altri colleghi hollywoodiani. "Per noi la scelta di Chris ha perfettamente senso: è davvero bravo a interpretare un eroe da colletti blu con un gran cuore. Per il modo in cui Mario è caratterizzato nel nostro film, Chris è perfetto".

Per altri contenuti, scoprite quando uscirà Super Mario Bros in Italia.