Super Mario Bros: una star difende il doppiaggio di Chris Pratt: 'Internet esagera sempre'

All'indomani dell'annuncio di Chris Pratt come doppiatore ufficiale di Mario nel film d'animazione in computer grafica Super Mario Bros della Universal le polemiche non sono tardate ad arrivare, in riferimento alla presunta appropriazione culturale del personaggio. In queste ore, tuttavia, un membro del cast si è fatto avanti in difesa dell'attore.

Stiamo palando di Khary Payton, che nel film dà voce al Re Pinguino. Il doppiatore ha parlato con Insider di ciò che ha percepito come una reazione eccessiva da parte di coloro che popolano Internet. Payton non è nuovo a produzioni animate che hanno ricevuto critiche pesanti: ha infatti doppiato Cyborg in Teen Titans Go!, diretto dagli stessi registi di Super Mario Bros. Movie Aaron Horvath e Michael Jelenic.

"La gente esagera sempre online... In realtà penso che lo stia doppiando come una specie di persona a metà tra un newyorkese e un italiano - come fosse un cugino de "I Soprano" o qualcosa del genere, il che, secondo me, è più divertente che scimmiottare l'italiano con frasi come "'It's a me, a Mario'".

Payton, doppiatore veterano, ha mostrato grande ottimismo e fiducia nelle capacità di Pratt di dare vita al personaggio. Questo poco dopo che la collega Tara Strong, membro del cast di Teen Titans Go!, aveva dichiarato che i registi avrebbero dovuto scegliere il doppiatore originale di Mario, Charles Martinet. Payton ha basato la sua convinzione sul fatto che Horvath e Jelenic riusciranno a realizzare un film divertente e stravagante come quello già realizzato con Teen Titans Go!

La genesi del film su Super Mario Bros. è stata molto lunga, con i lavori che sono iniziati e proseguiti durante la pandemia di COVID degli ultimi due anni.

In precedenza, Chris Meledandri, CEO di Illumination, aveva anch'egli difeso la star di Guardiani della Galassia in più di un'occasione e dichiarato di credere fortemente nelle doti recitative dell'attore. Nonostante questo, Meledandri aveva ammesso di aver compreso il disappunto di alcuni fan, che dopo il trailer si sono lamentati anche per il volto di Mario.