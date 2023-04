Super Mario Bros, si: Jack Black potrà essere candidato agli Oscar 2024 per 'Peaches'

Super Mario Bros ha superato Frozen 2 diventando il film d'animazione con il miglior esordio di sempre al box office mondiale, dato che (probabilmente) gli garantisce già oggi una grossa considerazione in vista degli Oscar 2024.

Non a caso, la Universal Pictures si è sbrigata a confermare in via ufficiale la colonna sonora di Super Mario Bros potrà gareggiare ai prossimi Academy Awards, in particolare tramite il brano virale Peaches cantato da Jack Black, interprete del villain Bowser: la ballata, che parla dell'amore non corrisposto del super-cattivo per la principessa Peach (interpretata da Anya Taylor Joy), potrà essere candidata agli Oscar per la migliore canzone originale, come confermato da Universal a Variety.

Il brano è co-scritto da Jack Black, dai registi del film Aaron Horvath e Michael Jelenic e da Eric Osmond e John Spiker. Da quando il video musicale ufficiale della canzone è stato pubblicato online il 7 aprile, ha ricevuto oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è attualmente al secondo posto nella pagina di tendenza per la musica. Potete guardare una clip dal film qui sotto, pubblicata dalla Universal in queste ore.

Anche se è forse ancora troppo presto per il grande gioco degli Oscar, bisogna ricordare che le canzoni 'sciocche' hanno tutto il diritto di ottenere nomination: ricordiamo ad esempio "Stu's Song" di Ed Helms da Una notte da leoni, "Blame Canada" da South Park: Bigger, Longer & Uncut e "Everything Is Awesome" da The Lego Movie, tutti brani idonei per la Considerazione dell'Academy nella categoria canzone originale Oscar.