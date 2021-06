Super Mario Bros, lo scult anni '90 riceve una director's cut fan made: il trailer

Se siete tra coloro che hanno sempre desiderato vedere più parti di girato del Super Mario Bros del 1993 con Bob Hoskins e John Leguizamo allora sentitevi fortunati e felici, perché grazie al Super Mario Bros. The Movie Archives sono stati ripresi e ripristinati ben 20 minuti dell'adattamento cinematografico scult di Rocky Morton e Annabel Jankel.

L'archivio in questione è un database che contiene tutto ciò che riguarda il film, moderato per intero dai superfan del progetto Ryan Hoss e Steven Applebaum. In collaborazione con il montatore Garrett Gilchrist, i due hanno ora pubblicato via Youtube il video Super Mario Bros: The Morton Jankel Cut. Il titolo si riferisce ovviamente ai registi del film originale già menzionati in apertura.



La produzione della trasposizione cinematografica del 1993 è stata notoriamente travagliata e la versione teatrale del progetto (così come quella successiva home video mai revisionata) è diretta emanazione e conseguenza di un set non facile, di una visione contorta e di una sceneggiatura sbagliata, il che significa avere molto materiale tagliato e inedito durante la fase di montaggio, la stessa da cui proprio i registi vennero al tempo fatti fuori.



Potete però adesso vedere queste sequenze nella Morton Jenkel Cut. In alto.



Basta fare play e lasciare poi un commento per farci sapere cosa ne pensate.



Intanto vi ricordiamo che nel 2022 uscirà un film animato di Super Mario Bros. prodotto dalla Illummination Entertainment.