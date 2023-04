Super Mario Bros ha una 'sceneggiatura diversa' nella versione giapponese: cosa cambierà?

Super Mario Bros è già il miglior incasso del 2023 e uno dei film d'animazione di maggior successo di tutti i tempi, ma il titolo Illumination e Nintendo distribuito da Universal deve ancora incontrare il suo pubblico più caloroso, quello del Giappone.

Proprio in vista dell'uscita nel mercato del Sol Levante, per il quale la premiere è prevista questa settimana venerdì 28 aprile, il celebre autore di videogiochi e 'papà' di Super Mario Shigeru Miyamoto ha rivelato nuove informazioni su Super Mario Bros, che a quanto pare sarà presentato in una 'versione diversa' in patria.

Parlando con GameSpot, Miyamoto ha rivelato che la versione giapponese di Super Mario Bros. ha una sceneggiatura "unica". Non è chiaro quali, quante e quanto rilevanti saranno le differenze, dato che il film non è ancora uscito in quel territorio, ma l'autore ha anticipato: "Dal momento che stavamo creando questo film sia in Giappone che negli Stati Uniti, abbiamo pensato di realizzare anche una versione giapponese. Quando abbiamo deciso di realizzare questo film, abbiamo discusso fin dall'inizio della creazione di una sceneggiatura giapponese unica. Del resto, anche se ci fosse stata mostrata una sceneggiatura inglese, sarebbe stato difficile comprenderne le sottili sfumature".

Non è la prima volta che l'incontro tra il mercato orientale e quello occidentale porta a grosse novità per entrambi i mondi: recentemente, ad esempio, Nintendo ha cambiato ufficialmente il nome di uno storico personaggio dei videogame per via del film della Illumination.