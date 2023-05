Super Mario Bros ha dei riferimenti a Evangelion? Ecco la teoria dei fan

Super Mario Bros e Evangelion non sono proprio due titoli che accostereste con molta facilità. Eppure i fan del popolare anime hanno notato alcuni probabili riferimenti proprio nel nuovo film di Super Mario Bros.

Che l'Universo degli anime ormai influenzi molto produzione di Hollywood è cosa nota se pensiamo ai tanti easter egg presenti in Creed 3, che sia stato anche il caso della NERV nel Regno dei Funghi in Super Mario Bros - Il film? I fan, infatti, avrebbero captato alcuni riferimenti a Neon Genesis Evangelion in alcune sequenze del finale del nuovo adattamento cinematografico della serie di videogiochi Super Mario come mostrano un confronto tra le clip su Twitter: tra combattimenti infuocati e acrobazie, alcune scene d'azione di Super Mario Bros - Il film appaiono molto simili al popolare anime. Al momento i parallelismi rimangono tali, in attesa di conferma ufficiali ma non è da escludere che anche il film animato con protagonista l'iconico idraulico Nintendo si sia affacciato agli anime!

Super Mario Bros - Il film, malgrado le recensioni non proprio brillanti, è stato un vero successo al botteghino diventando il quinto film d'animazione più visto di sempre.

E voi cosa ne pensate? Anche voi avete notato questi riferimenti a Neon Genesis Evangelion?