Super Mario Bros, tutti i record stabiliti dal film d'animazione Illumination e Nintendo

Universal e Illumination, grazie alla partnership con Nintendo, hanno trovato una nuova gallina dalle uova d'oro dopo i famosi Minions? Molto probabile, dato che nel week-end pasquale Super Mario Bros ha fatto la storia del cinema animato superando Frozen 2 come miglior debutto di sempre.

Ora che la polvere del primo week-end di programmazione si è posata, ecco qui sotto l'elenco completo di tutti i record stabiliti da Super Mario Bros al box office internazionale:

Debutto di maggior incasso per un film nel 2023

Debutto di maggior incasso per Illumination Entertainment

Debutto di maggior incasso per un film basato su un videogioco

Debutto di maggior incasso a livello internazionale per un film animato

La più grande apertura di cinque giorni di sempre (per un film uscito di mercoledì negli USA)

Ricordiamo che un sequel di Super Mario Bros non è stato ancora annunciato dalla Universal, ma a guardare le cifre e i primati elencati qui sopra appare evidente che una conferma ufficiale da parte dello studio cinematografico o dalla stessa Nintendo arriverà quanto prima. Del resto, con lo sconfinato franchise di videogiochi di Super Mario Bros a propria disposizione, la Illumination avrà l'imbarazzo della scelta per nuovi adattamenti tra sequel e spin-off: titoli come Donkey Kong Country, Luigi's Mansion e Super Princess Peach sono già lì che si sfregano le mani in attesa di un debutto sul grande schermo.

Ma a proposito di possibili sequel: conoscete già il contenuto delle scene post credit di Super Mario Bros?