Super Mario Bros, un altro record: è il settimo miglior terzo week-end della storia!

Come da programma, non solo Super Mario Bros resterà primo in classifica anche nel suo terzo week-end, relegando la new entry La casa - Il risveglio del male al secondo posto, ma il film d'animazione Illumination, Nintendo e Universal si sta anche preparando a stabilire un ennesimo nuovo record.

Come già accaduto lo scorso fine settimana, infatti, Super Mario Bros ha registrato il totale più alto mai visto per un film d'animazione giunto al suo terzo week-end di programmazione, nonché il settimo miglior terzo week-end della storia del cinema per qualsiasi film, d'animazione e/o live-action. Da segnalare, comunque, che sia per il primo che per il secondo fine settimana il film Illumination ha superato le stime iniziali incassando più del previsto, quindi è altamente probabile che questo trend possa ripetersi anche in questo terzo week-end: al momento gli analisti danno il terzo week-end di Super Mario Bros a 58 milioni nei soli USA, sebbene nessuno dovrà sorprendersi qualora il film riuscisse a spingersi sui 60 milioni o addirittura oltre.

Al momento della stesura di questo articolo, comunque, la Universal stima che Super Mario Bros. supererà la soglia degli 850 milioni di dollari in tutto il mondo entro la fine di domenica, una cifra che dovrebbe consentire al film di superare durante la prossima settimana il record di 939 milioni di dollari di Minions: The Rise of Gru, attualmente il miglior risultato per un film d'animazione dopo la pandemia. In Nord-America, invece, Super Mario supererà Rise of Gru al botteghino nazionale molto prima, dato che dovrebbe raggiungere la soglia record di 434 milioni di dollari domestici entro la fine del week-end.

Per altre novità, anche La casa - Il risveglio del male farà meglio delle aspettative, dato che dopo un giorno d'apertura molto ricco (10 milioni) dovrebbe debuttare con un totale di 23 milioni di dollari, superiore ai precedenti dati di tracciamento che lo davano a 20 milioni: il record della saga appartiene a La casa 2013, che esordì con 25 milioni, ma alcuni analisti non escludono che Il risveglio del male non possa riuscire a superare quella soglia.

Ricordiamo che, come Super Mario Bros, anche La casa - Il risveglio del male è ora in programmazione nei cinema italiani.