Super Mario Bros, un altro record! Miglior primo lunedì nella storia di Illumination

Dopo aver superato il record di Batman v Superman di Zack Snyder per il miglior lunedì di Pasqua nella storia del box office, Super Mario Bros continua a riscrivere i primati del botteghino anche in casa Illumination.

Non pago dello storico incasso da quasi 400 milioni di dollari a livello mondiale, una cifra che ha permesso a Super Mario Bros di superare Frozen 2 diventando il più grande esordio nella storia del cinema d'animazione, ora il film Universal co-prodotto con Nintendo ha stabilito anche un altro primato, facendo registrare il miglior primo lunedì di sempre per la Illumination, la casa di produzione di Minions e di Cattivissimo me. Lunedì 10, infatti, il film ha incassato altri 20,1 milioni di dollari, una cifra di pochissimo superiore ai 19,1 milioni di dollari guadagnati da Sing il 26 dicembre 2016 ma che basta per stabilire un nuovo record interno per l'azienda.

Un segnale, questo, che conferma Super Mario Bros come il primo vero re del box office del 2023, e che risulta particolarmente impressionante dato che molti film targati Illumination sono usciti durante le vacanze estive o invernali.

Per altre curiosità, scoprite quali sono tutti i record stabiliti da Super Mario al box office...o per lo meno quali erano, prima dei nuovi aggiornamenti delle ultime ore!