Super Mario Bros da record: miglior debutto nella storia di Illumination e dei videogame!

Nei giorni scorsi gli analisti avevano messo in conto un primo weekend da record per Super Mario Bros, ma il nuovo film d'animazione basato sul mitico personaggio dei videogiochi Nintendo è riuscito ad andare addirittura oltre le aspettative.

Come riportato da The Wrap in questi minuti, infatti, Super Mario Bros. stabilirà il nuovo record di apertura nella storia della Universal/Illumination, segnando allo stesso tempo un nuovo primato per gli adattamenti cinematografici tratti dai videogiochi: dopo la partenza col botto dei giorni scorsi, infatti, le stime ora ammontano ad un incasso di 137 milioni per 3 giorni e un'incredibile apertura di 195 milioni per 5 giorni in Nord America per il fine settimana di Pasqua. Da segnalare che il totale su 3 giorni è quasi il doppio rispetto al precedente record di apertura per un film tratto da un videogame, stabilito dallo scorso anno da Sonic the Hedgehog 2 con 72,1 milioni; inoltre, la cifra supera anche il record all-time su 3 giorni di Illumination, che reggeva dal 2015 con i 115 milioni di Minions, mentre quello su 5 giorni lascia indietro il record di Cattivissimo me 2 (143 milioni di dollari).

Ma non è finita qui: infatti, l'incredibile cifra di 195 milioni che il film Nintendo conquisterà in Nord-America andrà ovviamente sommata con i 173 milioni che arriveranno dai mercati internazionali: ciò vuol dire che Super Mario Bros. dotterà un'incredibile apertura globale di 368 milioni.

