Super Mario Bros. alla fine raggiungerà lo status di Fresh su Rotten Tomatoes?

Super Mario Bros. è in sala da ormai tre settimane e si sta rivelando un successo commerciale assoluto. Nonostante la critica non sia stata inizialmente così benevola con il film tratto dal videogioco Nintendo, le cose si stanno sistemando, con le nuove critiche caricate su Rotten Tomatoes che ne stanno aumentando il ranking.

Per la terza settimana di fila Super Mario Bros. si appresta a guidare la classifica del box office, con il film d’animazione capace quasi di monopolizzare le sale da quando è uscito nei cinema di tutto il mondo.

Dall’altra parte, però, la critica non ha risparmiato le debolezze della trasposizione e Super Mario Bros. è considerato, già dalla sua data d'uscita, marcio (rotten) dal sito di riferimento Rotten Tomatoes.

La notizia riguarda il fatto che le cose potrebbero cambiare a breve con le ultime recensioni che hanno spostato verso l’alto il ranking del film da un 53% iniziale al 59% attuale e portandolo a un solo punto percentuale dalla certificazione positiva da parte del network.

In questo senso basterebbero soltanto ancora poche recensioni positive per stravolgere il tutto e far dichiarare il film come Fresco (fresh).

Certo, i produttori e il team dietro il progetto saranno di sicuro poco preoccupati da parte della scarsa considerazione della critica visto l’enorme successo di pubblico che Super Mario Bros. sta riscuotendo a livello globale.

In attesa di capire se davvero l’idraulico di origini italiane sarà in grado di far ricredere i critici cinematografici, vi lasciamo a un articolo che scopre e analizza tutti gli easter egg presenti in Super Mario Bros.