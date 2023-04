Super Mario Bros: qual è il cognome di Mario e Luigi e perché si chiamano 'Mario Bros'?

Dopo aver scoperto l'origine dei mitici go-cart della saga di Super Mario, torniamo nel mondo del nuovo film d'animazione di Super Mario Bros per porvi una domanda: perché si chiamano 'Mario Bros' e qual è il vero cognome di Mario e Luigi?

I Manetti Bros, registi di Diabolik, devono il loro nickname al loro cognome, esattamente come per i Russo Bros, i registi di Avengers: Endgame. Mario e Luigi però sono conosciuti come Mario Bros, come se 'Mario' fosse il cognome della famiglia: vuol dire che i due personaggi, su un'ipotetica patente, avranno scritto alla dicitura nome e cognome 'Mario Mario' e 'Luigi Mario'? Oltremodo bizzarro, eppure è proprio così. Ma la storia è lunga.

Forse alcuni di voi sanno - e di certo lo sapreste se avete letto le nostre 5 curiosità su Super Mario Bros contenuti in un articolo pubblicato nei giorni scorsi - che originariamente Mario era noto come 'Jumpman' durante la sua prima apparizione, risalente alla pubblicazione del videogame Donkey Kong. Questo però, purtroppo per noi, non vuol dire che il personaggio sia chiamato ufficialmente 'Mario Jumpman': sarebbe troppo facile, del resto.

Il primo vero tentativo di rispondere effettivamente all'annosa domanda sul cognome di Mario e Luigi risale al famigerato film live-action di Super Mario Bros. del 1993. Dato che appunto erano noti come i Mario Bros, qualcuno tra gli sceneggiatori suggerì di prendere la cosa alla lettera e di dare ai personaggi il cognome di "Mario". Ma il creatore del personaggio Shigeru Miyamoto ha stroncato la teoria dichiarandola non canonica: "Quando l'ho sentito, ho riso", disse. Del resto, quel film non fu realizzato in partnership con Nintendo.

A proposito di Nintendo, l'oggi defunto presidente della compagnia Satoru Iwata in passato, con grande pragmatismo tutto nipponico, aveva dichiarato alla rivista Kotaku che, semplicemente, "Mario non ha un cognome". Ma nel 2015 fu lo stesso Miyamoto a cambiare idea. Durante le celebrazioni per il 30esimo anniversario di Mario in Giappone, il creatore del personaggio ha confermato che Mario e Luigi condividono entrambi il cognome Mario, il che fa di loro "Mario Mario" e "Luigi Mario". Charles Martinet, l'attore che ha doppiato il personaggio in vari medium dal 1991, non solo concorda ma ha persino spiegato che Mario proviene da una lunga stirpe di Mario: secondo l'attore, c'è un "Mamma Mia Mario" e un "Papà Pio Mario", e così via.

Super Mario Bros è ora al cinema, distribuito da Universal Pictures.