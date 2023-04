Super Mario Bros, le prime reazioni: il film Illumination e Nintendo promosso o bocciato?

In queste ore sul web non si trovano solo i primi spoiler su Super Mario Bros, attesissimo nuovo film d'animazione della Illumination basato sul famoso videogame Nintendo, ma anche le prime reazioni della stampa specializzata.

Dopo la premiere mondiale tenutasi a Los Angeles, infatti, sono spuntati in rete i primi giudizi 'a caldo' sul film con Chris Pine e Anya Taylor Joy, interpreti doppiatori rispettivamente di Mario e della principessa Peach: ma, quindi, in attesa della pubblicazione delle recensioni ufficiali e dei successivi punteggi di Rotten Tomatoes e MetaCritic, Super Mario Bros è stato promosso o bocciato?

I critici cinematografici Tim Gettys, Erik Davis e l'outlet di videogiochi GAMINGBible hanno tutti elogiato il film e quanto sia stato divertente, in particolare per i fan di Nintendo e di Mario, con molti dei presenti che hanno evidenziato che il film sarà pieno di easter-egg relativi alla leggendaria saga di videogiochi. Tuttavia, molti concordano che la trama non spicca per originalità e la narrazione è un po' altalenante, con Luigi sostanzialmente messo da parte nel film. Su Twitter potete trovare tantissime altre reaction, quindi se siete curiosi fiondatevi a spulciare il social network.

Super Mario Bros arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 5 aprile, distribuito da Universal Pictures. Per altri contenuti, scoprite quella che dovrebbe essere la data di uscita di Super Mario Bros in home video, apparentemente già trapelata.