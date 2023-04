Super Mario Bros, tutti i power-up dei videogame Nintendo inclusi nel film Illumination

Dopo aver dato un'occhiata in anteprima alla colonna sonora ufficiale di Super Mario Bros, in arrivo sul mercato grazie a iam8bit in partnership con Nintendo, Illumination e Universal Pictures, torniamo a parlare del film animato basato sulla famosa saga di videogiochi giapponesi.

Nello specifico, quali sono i power-up Nintendo che compaiono in Super Mario Bros? Come di certo saprete, da quando l'originale videogame Super Mario Bros. è stato lanciato per la prima volta su Nintendo Entertainment System, i power-up, o potenziamenti, hanno svolto un ruolo fondamentale nel gameplay della serie, e nei 38 anni successivi Nintendo si è divertita ad inserire nuovi 'superpoteri' nei vari capitoli del franchise per aiutare i giocatori ad aiutare Mario a superare le sue avventure. Tra i tantissimi disponibili nella storia della grande N, ecco quali sono quelli che compaiono nel film Illumination e Universal:

Mega Mushroom

Fire Flower

Super Leaf (Tanooki Suit)

Ice Flower

Mini Mushroom

Super Bell (Cat Mario)

Starman (Super Star)

Da segnalare poi che, otre a questi sette potenziamenti, anche l'iconico mantello giallo di Mario di Super Mario World appare nel film in una sorta di cameo. Dei potenziamenti presenti nel film, il più recente è il Super Bell, alias Cat Mario, che è stato introdotto in Super Mario 3D World del 2013 e che, proprio come nel film, conferisce al personaggio i poteri di un gatto.

