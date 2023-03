Super Mario Bros, Peach non sarà una principessa in pericolo...ma Luigi si!

Dopo aver spiegato che il nuovo film d'animazione distribuito da Universal e prodotto da Illumination Super Mario Bros sarà una storia di origini per Mario, il co-regista Aaron Horvath ha avuto modo di commentare anche il ruolo della principessa Peach e del mitico Luigi.

In una nuova intervista con Total Film Magazine, Horvath ha rivelato che la Principessa Peach (Anya Taylor-Joy) sarà capace di difendere se stessa e i cittadini del Regno dei Funghi nel film, quindi non aspettatevi il solito ruolo di damigella in pericolo che il personaggio ricopre in tutti i videogiochi della saga Nintendo. Ma se Peach in questa versione animata sarà in grado di lottare e difendersi, allora chi dovrà salvare Mario (Chris Pratt) da Bowser (Jack Black)? La risposta non potrebbe essere più ovvia:

"In questo film la damigella in pericolo sarà Luigi!" ha dichiarato Horvath. "Nella nostra storia Luigi in pratica avrà il ruolo che la Principessa Peach solitamente ricopre nei videogame: l'obiettivo di Mario è salvare suo fratello dalle grinfie di Bowser. Per riuscirci dovrà affrontare questa epica avventura. La cosa divertente in questo caso è che Luigi è un personaggio notoriamente nervoso e molto ansioso, e si troverà nella peggiore situazione possibile: dover sopravvivere agli interrogatori di Bowser", ha concluso il co-regista.

Ricordiamo che Super Mario Bros uscirà prima del previsto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: cliccate sul link evidenziato per scoprire la nuova data d'uscita.