Super Mario Bros, partenza col botto al box office: giorno d'apertura ricchissimo

L'arrivo nei cinema di Super Mario Bros è stato un successo commerciale per Illumination e Nintendo, che guardando i dati di incasso del giorno d'apertura già si sfregano le mani in vista del week-end intero.

Il film di Super Mario Bros. ha infatti debuttato mercoledì e ha già raccolto un tesoretto importante che tornerà molto utile al momento del conteggio degli incassi del week-end d'apertura. Il film animato targato Illumination e Nintendo è partito benissimo, guadagnando oltre 66 milioni di dollari nel suo primo giorno nelle sale. Secondo Deadline, di questo totale 34,7 milioni di dollari sono arrivati da 44 diversi mercati internazionali. In Italia, in due giorni di programmazione (includendo anche gli incassi di giovedì 6 aprile), il film di Super Mario Bros è già oltre i due milioni di euro.

Sarebbe un ottimo giorno di apertura per qualunque film, ma il risultato è particolarmente impressionante perché solitamente i film negli Stati Uniti non escono mai il mercoledì, al centro della settimana e quindi in una serata scolastica, teoricamente 'scomoda' per le famiglie. Questo, secondo gli analisti, vuol dire che l'affluenza crescerà a dismisura in Nord-America tra venerdì e sabato, e chiaramente sarà molto più amplificata del normale per via del week-end festivo di Pasqua.

Del resto gli analisti si aspettano da Super Mario Bros il miglior esordio del 2023, un record che attualmente apparitene ad Ant-Man & The Wasp: Quantumania.