Super Mario Bros e oltre: i 10 migliori incassi al box office 2023 finora, c'è anche Flash

Siamo a metà del 2023, e in attesa dei prossimi mesi infuocati è già giunto il tempo di iniziare a tirare le somme del box office globale e di scoprire quali sono i film che hanno incassato di più in questa prima parte dell'anno.

Non dovrebbe sorprendere nessuno la presenza di Super Mario Bros al primo posto, per distacco: il film Illumination/Universal co-prodotto con Nintendo e basato sul famoso videogioco omonimo ed è diventato uno dei film animati di maggior successo della storia del cinema, e ad oggi è anche l'unico titolo del 2023 in grado di superare il miliardo di dollari di incasso a livello globale.

Seguono i Marvel Studios con Guardiani della Galassia 3 di James Gunn, in seconda posizione con 828 milioni di dollari, e di nuovo Universal Pictures con Fast & Furious 10 di Louis Leterrier, nuovo capitolo della Fast Saga con Vin Diesel e Jason Momoa arrivato a 668 milioni di dollari a livello globale. La top5 si chiude con Spider-Man: Across the Spider-Verse di Sony Pictures e il remake live-action La sirenetta, rispettivamente al quarto e al quinto posto con 560 milioni e 499 milioni.

Gli slot della seconda parte della top10 sono occupati da Ant-Man & The Wasp: Quantumania, John Wick 4, Transformers: Il risveglio, Creed III e The Flash, il cui disastroso risultato nelle prime due settimane di programmazione da appena 211 milioni di dollari su livello globale basta per un risicato decimo posto nella classifica.

Quanto e come cambierà la top10 dei migliori incassi del 2023 nei prossimi mesi? Quali film, secondo voi, usciranno nella classifica oppure sfileranno via? Ditecelo nei commenti.