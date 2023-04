Super Mario Bros oggi in Italia: su Rotten Tomatoes uno dei peggiori punteggi Illumination

Super Mario Bros è in corsa per il miglior debutto del 2023 al box office globale, ma stando al punteggio ottenuto su Rotten Tomatoes il nuovo film della Illumination co-prodotto con Nintendo e distribuito da Universal Pictures non sarà agevolato dalle recensioni della stampa specializzata.

Sul famoso aggregatore di recensioni, infatti, Super Mario Bros ha ottenuto un punteggio del 55% di gradimento dalle recensioni ufficiali, una cifra che di qualche punto inferiore alla soglia della positività minima di 'fresco', che sul sito equivale al 60%. Questo punteggio "rotten", marcio, del film dedicato alla mascotte Nintendo equivale a quello di Minions del 2015, col quale (se le cose non dovessero cambiare) condividerà il primato di terzo peggior punteggio della Illumination da quando lo studio è stato fondato tredici anni fa il terzo film con il punteggio peggiore di Illumination nei 13 anni di storia dello studio: solo Hop del 2011 (24%) e Lorax - Il guardiano della foresta del 2012 (54%) hanno fatto peggio.

Inoltre, questo punteggio risulta inferiore anche ai più recenti Il Grinch del 2018 (58%) e Cattivissimo me 3 del 2017 (59%). Andando poi al di là di Illumination, il film di Super Mario Bros. ha un punteggio inferiore rispetto ad altri adattamenti di videogiochi per il grande schermo come Pokémon Detective Pikachu (68% nuovo), Sonic the Hedgehog (64%), Sonic 2 (69%) e The Angry Birds Movie 2 (73%).

